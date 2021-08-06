ABD'deki Apple telefonlar, çocuk istismarına karşı taranacak

Apple, ABD’deki telefonlarında çocuk istismarı içerikleri olup olmadığına ilişkin bir tarama başlatacağını açıkladı.

BBC’de yer alan habere göre, Apple’ın duyurduğu tarama sistemi, bir görüntü iCloud fotoğraflarına kaydedilmeden önce içeriğinde çocuk istismarı olup olmadığını tespit edebilecek. Eğer içerikte çocuk istismarı görülürse Apple, yetkililere ihbarda bulunacak.

Sistem, fotoğrafları ABD Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar kurumu ve çeşitli çocuk güvenliği organizasyonlarından alınan veriler ışığında inceleyecek.

Apple’ın geliştirdiği bu teknolojinin daha sonra farklı içerikler için de genişleyerek gizlilik endişelerine neden olabileceğine dair soru işaretleri var. Uzmanlar, otoriter hükûmetlerin bu teknolojiyle vatandaşları takip edebileceğini belirtiyor.