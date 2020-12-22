Apple 2024'te otomobil üretecek

Bilgisayar ve telefon üreticisi Apple, 2024 yılında kendi batarya teknolojisini kullanarak binek araç üretmeyi planlıyor.



Reuters’ın haberine göre, Apple otonom sürüş teknolojisine yönelirken 2024’te bireysel kullanım için otomobil üretmeyi planlıyor. Üretilecek araçta Apple’ın kendi batarya teknolojisi kullanılacak.

Apple’ın hisseleri haber sonrasında hızlı bir şekilde pozitife dönerken Tesla’nın hisseleri de neredeyse yüzde 6,7 düştü.

Pandemiden sonra yeşil bir ekonomik dönüşümün gerçekleşeceği beklentileriyle birlikte elektrikli araç piyasası da büyüyor.