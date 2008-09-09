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Spor

Appiah’ın ölüm oyunu

Acıbadem Hastanesi’nin “Futbol oynayamaz” raporu verdiği, Fenerbahçe’nin bu nedenle sözleşmesini feshettiği Ganalı oyuncu, yaşamıyla kumar oynuyor. Milli formayla yeniden futbola ba

09 Eylül 2008 03:00



Acıbadem Hastanesi’nin “Futbol oynayamaz” raporu verdiği, Fenerbahçe’nin bu nedenle sözleşmesini feshettiği Ganalı oyuncu, yaşamıyla kumar oynuyor. Milli formayla yeniden futbola başlayan oyuncunun sahada hastalanma riski taşıdığı ifade edildi


Gana Milli Takımı ile birlikte yeniden futbol sahalarına dönen Fenerbahçeli eski futbolcu Appiah’ın resmen “ölüm”üne oynadığı belirtildi.

Sarı-lacivertlilerden ayrılıp, tedavi olmak üzere İtalya’ya giden Appiah’ın takımdan gönderilmesinin altında çok ciddi bir sağlık raporunun yattığı belirtildi. Bir kan hastalığı nedeniyle rahatsızlanan ve ölümcül bu hastalıkla boğuşmaya başlayan Appiah için, İstanbul’daki tam teşekküllü bir hastane ile kulüp doktorları “Futbol hayatı bitti” raporu vermişti.

Raporları kabul ettiler

Appiah’ın bu nedenle takıma dönmesine izin vermeyen ve sözleşmesini fesheden Fenerbahçe Yönetimi, günler süren tetkiklerden sonra bu kararı aldı. Ganalı oyuncunun hastalığının futbol oynamasına büyük engel teşkil ettiği gibi, sahada iken hastalanma riski taşıdığı da vurgulandı.

Pişman değiller

Aylar sonra, maça çıkan ve sahalara döndüğünü ilan eden Appiah’ın, hastane raporları doğrultusunda Fenerbahçe’den gönderildiği, bundan dolayı yönetimir bir pişmanlık duymadığı ifade edildi. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bu oyuncu konusunda yaşananları ve futbolcunun neden takımdan gönderildiğini cuma günü yapacağı televizyon konuşmasında açıklayacak.

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