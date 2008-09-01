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Spor

Appiah'a şikeci suçlaması

Spiegel Ganalı yıldızın bahis çetelerinden para aldığını yazdı...

01 Eylül 2008 03:00


Bir dönem Fenerbahçe’de top koşturan Ganalı futbolcu Appiah’ın bahis çetelerinden para aldığı öne sürüldü.

Alman der Spiegel dergisi, bu haftaki sayısında, Almanya ve dünyada yaygınlaşan ve ciroları yüz milyonlarca euroyu bulan uluslararası bahis sektörünü mercek altına aldı.

Özellikle futbol sektöründe bahis çetelerinin kol gezdiği, futbolculara ve antrenörlere büyük miktarlarda rüşvet teklif edildiği kaydedilen haberde, Ganalı futbolcu Appiah’ın da kazanmak için bahis çetelerinden para aldığı vurgulandı.

Bahis sektörünü araştıran yazar Declan Hill, Spiegel’e konuyla ilgili verdiği röportajda, Appiah’ın bahis çetelerinden nasıl para aldığını anlattı.

Declan Hill, “Gana’nın Brezilya’ya karşı 2006’da oynadığı ve 3-0 yenildiği maçta şike olduğunu düşündüm ve araştırmaya başladım. Bir Ganalı antrenörden, Asyalı bahisçilerin Appiah ile Würzburg’daki bir otelde görüştüğünü öğrendim. Daha sonra takım oyuncularından, 2004’teki olimpik oyunlar öncesinde de Ganalı futbolcuların Asyalı bahişcilerle görüştüğü bilgisini edindim. Oyuncuların hepsi bana, ‘Appiah ile görüş, takımın kaptanı o’ dediler. Kendisi ile Accra adındaki bir sanayi bölgesinde bir otomobil içinde görüştüm. Appiah bana kariyeri boyunca oyunlarda manipülasyon yapması konusunda kendisine birçok teklif geldiğini ve paralar da aldığını söyledi. İlk kez 1997’de Malezya’daki gençler şampiyonasında almış. Kendisi sadece kazanmak için para aldığını ve paraları da takım oyuncuları arasında bölüştürdüğünü söyledi” ifadelerini kullandı.

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