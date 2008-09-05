Appiah'a Alan darbesi

Fenerbahçe'de forma giydiği ilk sezon harikalar yaratan ve kısa sürede takımın sevgilsi haline gelen daha sonra Avrupa kulüplerinden aldığı tekliflerle kafası karışan, ikinci sezonunda rakiplerden daha çok sakatlıklarla mücadele eden ve geçtiğimiz sezon sarı lacivertlilerle sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Ganalı yıldız futbolcu Appiah'ın durumu belirsizliğini koruyor.



Ganalı futbolcunun hayallerini süsleyen yer Premier Lig, West Ham United da bu futbolcuyla ilgileniyordu ancak. Appiah burada da şanssızlık yaşadı ve West Ham menajeri Alan Curbishley görevinden alındı.



27 yaşındaki Gana Milli Takımı kaptanı Stephen Appiah'ın şu an bonservisi elinde bulunuyor. Fakat CV'sindeki takımlara bakıldığında, kulüp bulması çok uzun sürmeyecek gibi.



Appiah üç yıl önce de İngiltere'ye gitmek isterken Fenerbahçe'ye gelmişti. Eski Juventuslu oyuncuyu West Ham istiyor; fakat bu kulüpteki iç huzursuzluklar transferi tehlikeye soktu.



Sky Sports'a konuşan tecrübeli oyuncu, şunları söyledi:



"Hayalim Premier Lig'de oynamak. Tanrı'nın da yardımıyla bunu gerçekleştireceğim"



Arsenal bu yıl üç ön liberosunu; Flamini, Gilberto Silva ve Diarra'yı gönderdi. Bu oyuncuların yerine Bischoff dışında birisini de koyabilmiş değiller.



Arsene Wenger için Ganalı oyuncu iyi bir seçim gibi gözüküyor. Bonservisi de elinde olan oyuncunun masrafı, sadece alacağı yıllık ücret kadar olacak.



Appiah, 2006 yılında "Henüz anlaşma yapılmadı fakat Arsenal'de oynamak istiyorum. İlk tercihim onlar" demişti.



Transferin son gününde Wenger, takviye yapıp yapmayacağı hakkındaki sorulara "Hayır. Fakat meşgulüm..." demişti.



