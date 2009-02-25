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Spor

Appiah ortada kaldı

Fenerbahçe ile FIFA´lık olup, tazminata mahkum edilen Stephen Appiah´ın kulüp arayışlarından sonuç çıkmadı.

25 Şubat 2009 02:00


Fenerbahçe ile FIFA´lık olup, tazminata mahkum edilen Stephen Appiah´ın kulüp arayışlarından sonuç çıkmadı.

4 haftadır İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham Hotspurs ile idmanlara çıkan Ganalı yıldızın performansı beğenilmedi.

Teknik direktör Harry Redknapp, 28 yaşındaki oyuncunun sözleşme imzalamasına olur vermedi. Redknapp’ın bu kararında Appiah’ın yüksek bir ücret talep etmesi ve fizik kondisyon eksikliğinin en önemli etken olduğu bildirildi. Ayrıca Appiah’ın geçirdiği sakatlığın her an nüksedebileceğinin de büyük risk taşıdığı ifade edildi.


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