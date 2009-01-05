Appiah krizi çözülüyor!



Yaklaşık bir yıldır Fenerbahçe Kulübü ile Stephen Appiah arasında devam eden anlaşmazlık 9 Ocak’da sonuçlanacak. FIFA Oyuncuların Statüsü Komitesi, 9 Ocak Cuma günü Appiah’ın 20 milyon, sarı-lacivertli kulübün ise 15 milyon euroluk tazminat talebini karara bağlayacak.



Sakatlığı sürecinde serbest kalmasını önlemek için Appiah’a tüm hak edişlerini ödeyen ve bir yıllık opsiyon hakkını kullanan sarı-lacivertli kulüp, Ganalı oyuncunun rahatsızlığı ve tedavisiyle ilgili tüm doktor raporlarını FIFA’ya göndermiş, Appiah’ın 31 Mayıs 2010 tarihine kadar kendi futbolcuları olduğunu ileri sürmüştü.



Buna karşılık Appiah ise sözleşmesinin opsiyon kullanılarak uzatılmasının FIFA talimatlarıyla örtüşmediğini, sakatlığı döneminde kendisiyle ilgilenilmediğini ve Türkiye’de futbol oynamak istemediğini belirterek Fenerbahçe Kulübü’nden 20 milyon euro tazminat talep etmişti.



Ganalı futbolcunun bu girişimine 15 milyon euro tazminat isteğiyle karşılık veren sarı-lacivertli kulüp ise, “Dört ay boyunca oynamamasına rağmen kendisine 800 bin euro ödedik. 2008-2009 ve 2009-2010 sezonları için de toplam 4 milyon euro ödemeyi taahhüd ettik. Appiah ise Gana Milli Takımı ile maça çıktı” şeklindeki savunmasını FIFA’ya göndermişti.



