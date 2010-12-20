T24 - 1978’de meydana gelen, 111 kişinin öldüğü olayların yıldönümünde bir grup anma töreninin yapıldığı meydana yürümek istedi.

Anma törenini Kahramanmaraş Olayları davasının 1 numaralı sanığı olarak yargılanıp beraat eden daha sonra MHP’den milletvekili seçilip sonra BBP’de görev alan Ökkeş Şendiller de meydana hâkim bir binadaki kendi bürosundan izledi. Bir diğer grup ise en toplananlara karşı yürüyüşe geçti.





Kahramanmaraş’ta 1978’de meydana gelen, 111 kişinin öldüğü olayların yıldönümü nedeniyle Alevi Bektaşi Federasyonu tarafından düzenlenen anma töreni sırasında ‘Bozkurt’ işareti yapan grubun tören alanına doğru yürümesi gerginliğe neden oldu. Polis alarma geçerken, kısa süren arbedenin ardından tören aceleyle tamamlandı ve anma toplantısı yapanlar alandan ayrıldı.



Olayların 32’nci yıldönümü nedeniyle çeşitli illerden gelerek Müftülük Meydanı’ndaki toplu basın açıklaması için toplananlara hitaben konuşan Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali Balkız, ilk kez Kahramanmaraş’ta anma toplantısı düzenlendiğini söyledi. Balkız’ın konuşması bittikten sonra meydanının Bahçelievler Kavşağı yönünden önce 100 kişilik, daha sonra da daha büyük topluluklar anma toplantısına katılan yaklaşık 1000 kişinin bulunduğu noktaya doğru sloganlar atarak yürüyüşe geçti.







‘Bozkurt’ işareti yapıp tekbir getiren ve ‘Apo’nun p..leri’, ‘Burası Maraş buradan çıkış yok’ sloganları atılması üzerine, polis bu grupları durdurup, dağıtmak istedi. Bu sırada direnenler oldu ve bazı kişiler gözaltına alındı, polis biber gazı kullanıldı. Aynı dakikalarda Vali Niyazi Tanılır ile Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da alana geldi. Anma toplantısı aceleyle tamamlandı ve katılanlar hızla alandan ayrıldı ve geldikleri otobüslere binip gitti.



Anma toplantısına katılanların protesto etmek üzere meydanın çevresinde toplananların sayısı da 500’ü aştı. MHP’nin bazı il ve ilçe yöneticileri, göstericilerin dağılmasını isteyen konuşmalar yaptı. MHP yöneticileri, bu göstericilerin partileri ve Ülkü Ocakları ile ilgisi olmadığı yönünde açıklama yaptı.



Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Ali Balkız anma toplantısındaki konuşmasında, 1978’deki olayların MİT içindeki bir fraksiyon tarafından provoke edildiğini öne sürdü. Balkız, “Bu provokasyon ile halklar karşı karşıya getirildi. Katliam dosyası yeniden açılsın, darbeciler yargılansın” dedi.





Kahramanmaraş olayları



Kahramanmaraş’ta 19 -24 Aralık 1978 tarihlerinde meydana gelen ve tarihe ‘Maraş Olayları’ olarak geçen olaylar, 12 Eylül darbesine gerekçe olarak kullanılan olaylardan biri olarak kabul ediliyor. Aleviler ve solcular ile ülkücüleri kışkırtanların neden olduğu olaylar sırasında güvenlik önlemleri yetersiz kalınca bölgeye, Kayseri ve Gaziantep’ten askeri birlikler gönderildi. Dönemin savcısı, 200’ün üzerinde ölüm olayının gerçekleştiğini tahmin ettiklerini söyledi. Buna karşın resmi rakamlara göre, 111 kişi öldü, 1000 kişi yaralandı. Bu olayların 1 numaralı sanığı olarak Adana Sıkıyönetim Komutanlığı Mahkemesi’nde yargılanan Ökkeş Şendiller beraat etti. Beraat ettikten sonra o dönem ‘Kenger’ olan soyadını da ‘Şendiller’ olarak değiştirdi.



Sıkıyönetim mahkemelerinde açılan davalar 1991 yılına kadar sürdü. Aralarında sağ ve aşırı sağ görüşlü olarak nitelenen toplam 804 kişi hakkında dava açıldı. Sanıklardan 29’u idam, 7’si ömür boyu hapis, 321’i kişi de 1-24 yıl arasında hapis cezalarıyla cezalandırıldı. İdam ve ömür boyu hapis cezaları dışındakilere 1/6 oranında cezai indirim uygulandı. Sıkıyönetim mahkemesinin kararı Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden yapılan yargılama sonucunda idam cezaları uygulanmadı. 1991’de çıkarılan Terörle Mücadele Kanunu nedeniyle, cezası ertelenenler de serbest bırakıldı. Olaylardan sonra Alevi yurttaşların önemli bölümü kenti terk etti.