Apo’nun ‘can simidi’ MİT’çi ‘Pilot Necati’

T24

‘Mumcu biliyordu’ iddiası



İlyas’la Necati aynı kişi mi?



Pilot örgütün finans kaynağı iddiası



Gazeteci-yazar Necdet Pekmezci, ikinci baskısı yayımlanan “Apo-Pilot Ve Derin Devlet” adlı kitabında, bugüne kadar görüntüleri hiçbir yerde yayımlanmayan Pilot Necati Kaya’nın iki fotoğrafına yer verdi. Kitapta, Kaya’nın oğlu İlker Kaya’nın, “Babamın ölümü şüpheli. Görgü tanıklarına göre babam uçak kazasından hafif yaralı kurtulmuş. Hastaneye kendisi gitmiş. Babam asker değil. ‘Subay olduğu, yüzbaşı olarak görev yaptığı’ açıklamaları gerçeği yansıtmıyor. Eğer illaki bir bağ aranacaksa, sivil istihbarat örgütlerine bakmak gerekir” sözlerine de yer veriliyor.Öcalan, avukatlarıyla görüşmesinde, “Pilot Necati’nin bizimle olduğu bir yıl çok önemli bir yıldı. Mutlaka bilinmesi ve araştırılması gerekir, bir de ölüm şekli, kimin onu öldürdüğünün araştırılması birçok şeyi netleştirir. Ajan olup olmadığı belirsizdir, ajan ise durum değişir. Bizimle olduğu dönemde bize ‘Sabiha Gökçen’i kaçıralım’ demişti” sözleriyle tartışmalara neden olan Öcalan ve MİT ilişkisini tekrar gündeme getirmişti. Pekmezci’nin, “Apo-Pilot ve Derin Devlet” adlı kitabında, pilot Necati Kaya’nın uçağının düştüğü tarih şöyle yer alıyor: “Milliyet Gazetesi’nin 10/09/1982 tarihli nüshasında Necati Kaya’nın haberi yer alıyor. Akajans mahreçli ve Antalya çıkışlı haber şöyle: Yüksek gerilim hatlarına çarpan Antbirlik’e bağlı ilaçlama filosuna ait uçak düşmüş, pilotu ölmüştür. Pilot Necati Kaya yönetimindeki ilaçlama uçağı Manavgat’ın Niğip Köyü yakınlarında yüksek gerilim hattına çarparak düşmüştür. Kazada pilot Necati Kaya ölmüştür.”Pilot Necati’nin adı 1990’larda PKK üzerine çalışan gazeteci Uğur Mumcu suikastındae ortaya çıktı. İddialara göre Mumcu, Pilot Necati’nin MİT elemanı olduğunu ve PKK ile MİT arasındaki görüşmeleri öğrendiği için öldürüldü.Pekmezci’nin kitabında yer verdiği diğer çarpıcı iddialar ise şöyle: “12 Mart 1971 muhtırasının yıldönümü... Balyoz bu kez gençliğe değil Türk Silahlı Kuvvetleri’ne indi... Yıldönümü olunca ister istemez eski defterler açıldı, rivayetler, söylene söylene, tekrarlana tekrarlana doğruluk kazanan yanlışlar yine yazıldı.. Derin kaygı, kuşku tekrarlandı; söz döndü dolaştı, İlyas Aydın efsanesine geldi. Hani şu Abdullah Öcalan’a PKK’yı kurdurduğu ileri sürülen, Mahir Çayan’ı finanse ettiği iddia edilen İlyas Aydın’a. Pilot Necati Kaya ile İlyas Aydın aynı kişi iddiası artık gülünç hale geldi... Tekrarlamaya gerek yok. Ama bir efsane daha var; İlyas Aydın’ın rütbesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yaptığı sınıfı. İlyas Aydın, Hava Kuvvetleri’nde değil, Kara Kuvvetleri’nde görevli, dolayısıyla pilotlukla bir ilgisi yok. Muhtemelen Çerkez kökenli bir isim İlyas Aydın ve 1933 Karabük doğumlu. Son görev yeri Balıkesir’deki hava üssü... Pilot değil, sınıfı tankçı... Yüzbaşı rütbesini 28.08.1965 tarihinde aldı. Dönem arkadaşlarından bazıları Talat Tekin, İbrahim Boyar, Fehmi Kars, Selahattin İmer.”Necati Kaya, 1956’da Ağrı’da doğdu. İddialara göre Ocak 1977’de örgütün 3 gün süren ilk tutanaklı toplantısı Ankara Demirlibahçe’de Kaya’nın evinde yapıldı. Öcalan’ın daha önce, “O benim cankurtaran simidimdir” dediği Pilot Necati’nin örgütün en ciddi finans kaynağı olduğu da iddia ediliyordu.