Apollon Tapınağı'nın gün batımı manzarasında düğün fotoğrafı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'daki Apollon Tapınağı\'nda, gün batımında ortaya çıkan manzara, düğün fotoğrafı çektirmek isteyenlerin tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Manavgat ilçesine bağlı Side\'ye tatile gelen yerli- yabancı turistler, gün batımını fotoğraflamak için Side Limanı ile 2 bin yıllık Apollon Tapınağı\'na uğruyor. Turistlerin yanı sıra düğün fotoğrafçıları da gelin ve damatları Apollon Tapınağı\'na getirerek, ayakta kalan sütunların önünde düğün fotoğrafları çekiyor.

\'Roma Barışı\' olarak bilinen dönemde inşa edilen Apollon Tapınağı, adını ışık, güzellik ve sanat tanrısı olarak hafızalara kazınan, Side kentinin baştanrılarından olan Apollon\'dan alıyor. M.S. 150 yıllarına dayanan tarihiyle Apollon Tapınağı, kalıntılarıyla görülmeye değer miras olarak değerlendiriliyor.



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