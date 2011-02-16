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APOLETTEKİ MERMİYİ ATANLAR YAKALANDI ANTALYA (A.A)

16 Şubat 2011 23:26

-APOLETTEKİ MERMİYİ ATANLAR YAKALANDI ANTALYA (A.A) - 16.02.2011 - Antalya'da geçen ay bir sigara dağıtım firmasına ait kurye otomobilini kullanan özel güvenlik görevlisine ateş ederek araçtaki 8 bin liranın gasbedilmesi olayına karıştıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin takibi sonucu, 24 Ocak'ta bir sigara dağıtım firmasında çalışan özel güvenlik görevlisi Emre Kaluç'un (28), şirketten aldığı 8 bin lirayı bankaya yatırmaya giderken Etiler Mahallesi 835 Sokak'ta motosikletli 2 kişi tarafından durdurulması ve tabancayla ateş açılması ve paranın gasbedilmesi olayı aydınlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin kapsamlı çalışması sonucu 8 bin lirayı gasbeden ve güvenlik görevlisine tabancayla ateş açan kişinin aynı şirkette daha önce çalıştığı belirlenen O.A. (28), yanındaki zanlının da arkadaşı A.U. (27) olduğu tespit edildi. Güvenlik görevlisinin eski mesai arkadaşlarını, kask taktıkları için tanıyamadığı bildirildi. Polis ekipleri sürdürülen takiple iki zanlıyı yakaladı. Sigara firmasından çıkış yapan aracın hareket ettiğini bildirerek gözcülük yaptığı iddia edilen O.A'nın kız arkadaşı Ö.Ö. de gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından ''nitelikli yağma'' ve ''öldürmeye teşebbüs'' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Sigara firmasının kurye otomobilini kullanan güvenlik görevlisi Emre Kaluç, zanlıların açtığı ateş sırasında tabancadan çıkan kurşunun üniformasındaki apolete takılması sonucu yara almadan kurtulmuştu.

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