"Apolet sökme" tartışmasıyla gündeme gelmişti; Orgeneral Metin Temel, Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atandı

General atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

24 Haziran seçim sürecinde yaşanan "Apolet sökme" tartışması ile gündeme gelen 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.

4. Komando Tugay Komutamı Tuğgeneral Mustafa Barut 3. Ordu Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.

'Apolet sökme' tartışması

TESK tarafından organize edilen iftar yemeğine katılan Org. Metin Temel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında Muharrem İnce'ye yönelik eleştirilerini alkışlaması 24 Haziran seçimlerinin en öne çıkan tartışmlarından biri olmuştu.

Muharrem İnce “O generalin apoletlerini sökeceğim" diyerek duruma tepki göstermiş, Erdoğan ise, Metin Temel'in Afrin'e yönelik operasyonun düzenlenmesinde öne çıkan isimlerden biri olduğunun altını çizerek “Apolet sökmek’ ne demek? Sen bu ülkeye cumhurbaşkanı olmaya mı talipsin, kral olmaya mı heveslisin?" sözleriyle İnce'yi eleştirmişti.

Metin Temel kimdir?

Metin Temel, Van Asayiş Kolordu Komutanıyken 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında vekaleten 2. Ordu Komutanı olarak atandı. Ardından 27 Temmuz 2016 tarihinde 2. Ordu komutanlığına getirildi. Fırat Kalkanı Harekatı’nda başarılı oldu. İdlib’de gözetleme kulelerinin kurulumunda ve Afrin Harekatı hazırlıklarında büyük rol oynadı. Türkiye Afrin Operasyonu’nu yöneten komutan olarak tanıdı.