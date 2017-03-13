Apocalyptica, Türkiye konserini iptal etti

Finlandiya’nın dünyaca ünlü çello-metal grubu Apocalyptica, 8 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da vereceği konserini iptal ettiğini duyurdu.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Çıkış albümü "Plays Metallica by Four Cellos"un 20. yılı için düzenlenen özel bir turne kapsamında 8 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da sahne alacağı bildirilen Apocalyptica, konserini iptal ettiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan grup, 8 Nisan'da İstanbul'da konser veremeyeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Finlandiya, Almanya, Büyük Britanya gibi çeşitli ülkelerin dışişleri bakanlıklarından resmi uyarılar yapılması sonucu tur ekibimizden bazı kişilerin kaygılı olması nedeniyle, grup üyeleri ve ekibimizce konseri iptal etme kararı aldık. Grubumuzda demokratik bir sistem var. Kimseyi İstanbul'a gitmeye zorlayamayız. Umarız tekrar Türkiye'ye gelmek için yakında bir fırsat buluruz. Türkleri çok seviyoruz ve önceki ziyaretlerimizden muhteşem hatıralarımız var."

Organizasyonu düzenleyen Freebird Agency ve Vera Müzik ise şu açıklamayı yaptı:

"8 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan Apocalyptica konseri, grubun isteği üzerine iptal edilmiştir. Freebird Agency ve Vera Müzik olarak grubu ikna etmek için son ana kadar büyük çaba sarf ettik, sunabileceğimiz tüm önerileri sunduk ancak kararlarından döndüremedik. Biletlerinizi, yarından itibaren aldığınız noktalara iade edebilirsiniz."