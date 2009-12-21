Apo, PKK'nın komutanına kızdı

T24 - Açıklamalarının sansürlendiği ortaya çıkan Abdullah Öcalan’ın Reşadiye baskınıyla ilgili PKK askerî komuta sorumlusu Duran Kalkan’ı "ne yapmaya çalışıyor" diye uyardığı öğrenildi.



Fırat Haber Ajansı Öcalan'ı sansürledi mi?



Taraf gazetesinin haberine göre Yaptığı açıklamayla kapatılan DTP milletvekillerini istifadan döndüren Abdullah Öcalan’ın, yedi erin şehit edildiği Reşadiye baskınıyla ilgili PKK’nın askeri kanat sorumlusu Duran Kalkan’ı eleştirdiği ortaya çıktı. Açıklamalarının sansürlenen bölümünde Öcalan, “Bu Reşadiye olayını ben anlamadım” derken, saldırı için de sorumlu tuttuğu Kalkan’ı, “Bu Duran ne yapmak istiyor, amacı ne anlamış değilim” diye uyarıyor.

Duran’ın amacı ne



İmralı’da geçen hafta avukatları Ömer Güneş, Meral Atasoy ve Muharrem Şahin’e önemli açıklamalar yapan Öcalan’a sansür içinde sansür uygulandığı ortaya çıktı. Taraf’ın dün sürmanşetten verdiği sansürlenen açıklamalarının dışında yer alan bir bölümde, örgütün askeri kanat sorumlusu olan Duran Kalkan’a yönelik sert uyarılarının da sansürlendiği anlaşıldı.

Taraf’ın teyit ettiği bilgiye göre Öcalan, yedi erin şehit edildiği Reşadiye baskınından Duran Kalkan’ı sorumlu tutuyor. Baskınla ilgili “Bu Reşadiye olayını ben anlamadım” diyen Öcalan, “Tokat aklımın ucundan geçmezdi” diyerek, Duran Kalkan’ı şu ifadelerle uyarıyor: “Bu Duran ne yapmak istiyor, amacı ne, anlamış değilim.”

PKK ne yapmak istiyor



Abdullah Öcalan’ın sansürlenen değerlendirmelerinin bir bölümünde ise şu ifadeler dikkat çekiyor: “Bu eylemler yarı ayaklanmadır. Şimdi DTP de kapatıldı. Herşey PKK’nin omuzlarında. Bu eylemler bilemiyorum neye dayanıyor. PKK de ne yapmak istiyorsa, ne yapacaksa bunu açıkça ortaya koymalıdır. Ayaklanmak istiyorsa bunun adını koysun ve ona göre hareket etsin. Başka bir stratejiye dayanıyorsa bunu belirtsin. Stratejileri nedir, neye hazırlıklıdır, bilemiyorum.” TARAF

Devlet bile bunu yapmadı



2004 yılında PKK içinde ortaya çıkan bölünme üzerine Öcalan, avukatları aracılığıyla duruma el koydu. Öcalan Murat Karayılan’ı (Cemal) Yeniden İnşa Komi-tesi’nin başında görev- lendirdi. Komite başlattığı soruşturmada, Öcalan’ın görüşme notları ve savunmalarının sansürlendiğini tesbit etti ve bunu 5 Mayıs 2004’te Öcalan’a rapor etti. Öcalan’ın beş yıl önceki sansüre tepkisi şöyle olmuştu:

“Açlıkla boğuşan yoksul halkımızın bin bir emekle kurduğu kurumlar var. Radyo, tv, gazeteler var. Kim beni burada engelleyebilir. Hangi alçak oralarda sesimi kısabiliyor. Halk için irade beyan edecek-siniz. İstediğin kadar konuş istediğin kadar yaz. Engelleyen terbiyesiz adam kimdir. Devlet bile bu aşağılık duruma düşmedi. Devlet ile rakibiz. Birbirimizle gırtlak gırtlağa mücadele ediyoruz. Takip ettim devlet bile bana bunu uygulamadı. Bunun hesabını herkes verecek. Rıza’dan (Rıza Altun) Abbas’a (Duran Kalkan), Cuma’ya (Cemil Bayık) kadar herkes hesabını verecek. Bu bir komplodur. Komplo içinde komplodur bu. Yunan komplosundan daha beter. Çünkü bu komplo içimizde. Lidere böyle saygısızlık yapılır mı? TV’de söylediler mi bunu? Niye söylemiyorlar açık açık. Eğer yürekleri varsa açık açık bunu halkın önüne çıkıp söylerler. Çıksınlar açık açık Apo‘yu istemiyoruz desinler. Bunların eline silah veri-lemez. Bunlar komu-tanlık yapamazlar. Hiç beğen- medikleri devlet bile yüz kat onlardan daha ciddi. PKK adına kimse böyle yapamaz...

Duran Kalkan kimdir



“Abbas” kod adını kullanan Duran Kalkan, örgüt içinde radikal sol bir çizginin savunucu-luğunu yapıyor. Daha çok Cemil Bayık, Ali Haydar Kaytan, Mustafa Karasu ile birlikte hareket ediyor. 2004’te örgütte yaşanan kopuşlar nedeniyle görevinden alındı. Uzun süre pasif konumda bırakıldı. 2007’den bu yana örgüt içinde güç kazandı ve HPG’nin bağlı bulunduğu Savunma Komitesi Başkan-lığı görevini yürütüyor.