AP'nin Türkiye raportörü değişmedi







Avrupa Parlamentosu, Hollandalı Hristiyan Demokrat Ria Oomen Rujiten'i Türkiye raportörlüğüne yeniden seçti.



AP için daha önce de iki kez Türkiye raporunu kaleme alan Oomen Rujiten'in, gelecek aylarda yazacağı raporla ilgili olarak Türkiye'ye gitmesi bekleniyor.



Hollandalı parlamenter, Türkiye'ye yönelik "dengeli" ve "objektif" görüşleriyle tanınıyor.



AB Komisyonu'nun geçen hafta yayımladığı İlerleme Raporu üzerine AP'nin görüşlerini ve tavsiyelerini yansıtacak olan Oomen Rujiten'in raporunun, AP'nin aralık ayında düzenleyeceği genel kurulda oylanması bekleniyor.



Bu arada, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu'nun Avrupa kanadına üye parlamenterler, gelecek hafta Türkiye'ye giderek, çeşitli temaslarda bulunacak.

