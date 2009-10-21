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Ekonomi

AP'nin Türkiye raportörü değişmedi

21 Ekim 2009 19:26

AP'nin Türkiye raportörü değişmedi



Avrupa Parlamentosu, Hollandalı Hristiyan Demokrat Ria Oomen Rujiten'i Türkiye raportörlüğüne yeniden seçti.

AP için daha önce de iki kez Türkiye raporunu kaleme alan Oomen Rujiten'in, gelecek aylarda yazacağı raporla ilgili olarak Türkiye'ye gitmesi bekleniyor.

Hollandalı parlamenter, Türkiye'ye yönelik "dengeli" ve "objektif" görüşleriyle tanınıyor.

AB Komisyonu'nun geçen hafta yayımladığı İlerleme Raporu üzerine AP'nin görüşlerini ve tavsiyelerini yansıtacak olan Oomen Rujiten'in raporunun, AP'nin aralık ayında düzenleyeceği genel kurulda oylanması bekleniyor.

Bu arada, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu'nun Avrupa kanadına üye parlamenterler, gelecek hafta Türkiye'ye giderek, çeşitli temaslarda bulunacak.
 

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