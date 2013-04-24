AP'nin 'Obama yaralandı' tweeti ABD'yi karıştırdı

Associated Press haber ajansının hesabından yapılan "Obama Beyaz Saray'da meydana gelen patlamada yaralandı" tweeti ABD'de paniğe neden oldu.



Uluslararası haber ajansı Associated Press'in (AP) Twitter hesabından yapılan açıklamada Beyaz Saray’da 2 patlamanın meydana geldiği ve ABD Başkanı Obama’nın yaralandığı duyuruldu.

Ülkede büyük panik yaratan açıklama, Dow Jones Sanayi Endeksi'nin de 150 puan düşmesine neden oldu.

Ancak gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı.

AP Sözcüsü Paul Colford, Twitter hesaplarının bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradığını belirterek, gönderilen son dakika haberinin doğru olmadığını açıkladı.

AP muhabirlerinden Mike Baker ise önce bazı çalışanların şifrelerinin çalındığını, daha sonra haber ajansının Twitter hesabının saldırıya uğradığını söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklamada Beyaz Saray’dan geldi. Patlama haberlerini yalanlayan Beyaz Saray sözcüsü, Twitter'da yer alan haberin gerçek olmadığını duyurdu.

Haberin yalanlanmasının ardından Dow Jones Sanayi Endeksi, yeniden yükseldi.

AP, olayın ardından Twitter hesabını askıya aldı. AP, hesapların bilgisayar korsanlarının eline nasıl geçtiğini bulmak için Twitter yöneticileriyle işbirliği yapıyor.