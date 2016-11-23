AP'nin müzakereleri dondurması beklenen 9 madde

Avrupa Parlamentosu tarafından yarın oylanacak Türkiye'yle müzakerelerin dondurulmasını öngördüğü beklenen teklif metni ortaya çıktı. NTV'nin haberine göre, tasarıda Türkiye ile yeni fasıl açılmaması ve yeni girişim başlatılmaması öngörülüyor. İdam cezasının geri getirilmesi halinde ise AB'ye katılım sürecinin resmen askıya alınacağı belirtiliyor.

Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin geleceğini tartışan siyasi gruplar gece geç saatlerde ortak bir metin üzerinde uzlaştı.

Yarın oylanacak olan 9 maddelik metinde "müzakerelerin dondurulması" kavramı tanımlanıyor ve normale dönüşün hangi şartlarda gerçekleşebileceği belirtiliyor. Metne göre, müzakerelerin dondurulması, mevcut görüşmelerin durdurulması, yeni fasıl açılmaması ve AB-Türkiye müzakerelerinde yeni girişim başlatılmaması olarak yorumlanıyor.

Tasarıya göre, müzakerelerin dondurulması kararı, "OHAL uygulaması kapsamında alınan orantısız önlemler" kaldırıldığında gözden geçirilecek.

Bu aşamada Türkiye'de "hukuk devleti ve insan haklarına saygı" ilkesinin temel alınacağı vurgulanıyor.

Metinde ayrıca idam cezasının yeniden ceza kanununa eklenmesinin Türkiye'nin AB katılım sürecinin "resmi biçimde askıya alınması" anlamına geleceği" belirtiliyor.

Vize serbestisi için 7 koşul

Karar tasarısında Türkiye'nin vize serbestisi için gerekli 72 koşuldan 7'sini yerine getirmediğine vurgu yapılıyor.

Oylama yarın

Ortak karar tasarısı yarın öğle saatlerinde Strasbourg'daki AP Genel Kurul toplantısında oylamaya sunulacak.

Hukuki bağlayıcılığı yok

Kararın hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor ancak aralık ayında konuyu görüşmeleri beklenen AB liderleri açısından bir formül oluşturabileceği ifade ediliyor.

Erdoğan: Oylamanın hiçbir kıymeti yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, yarın Avrupa Parlamentosu'nda yapılacak oylamayla ilgili, "Peşinen ifade etmek isterim ki; şu anda söylüyorum ekranları başında tüm dünyaya sesleniyorum. Sonuç ne çıkarsa çıksın bu oylamanın bizim nezdimizde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur" demişti. Erdoğan, "AP'nin böyle bir oylamaya gitmeye tenezzül etmesi dahil, terör örgütlerine kol kanat gerdiğinin ifadesidir" görüşünü dile getirmişti.