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AP'nin kararı sonrası ilk ziyaret; AB Bakanı Ömer Çelik Brüksel'e gidiyor

Bakan Çelik'in ziyareyi 29-30 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek

28 Kasım 2016 15:15

AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosu'nun "Türkiye ile müzakereler dondurulsun" kararının ardından Brüksel'e ziyarette bulunacak.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB Komisyonu ile temaslarda bulunmak ve Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye-AB Sivil Toplum Buluşmaları' başlıklı toplantılara katılmak üzere 29-30 Kasım tarihlerinde Brüksel’e bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakan Ömer Çelik, Brüksel’de AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan sorumlu AB Komisyonu üyesi Dimitris Avramopoulos, Güvenlik Birliğinden sorumlu AB Komisyonu üyesi Julian King ve İklim Eylemi ve Enerjiden sorumlu AB Komisyonu üyesi Miguel Arias Canete ile görüşmeler gerçekleştirecek. Bakan Çelik’in AB Komisyonu’ndaki muhataplarıyla temaslarında, Türkiye-AB ilişkilerindeki son gelişmelerin yanı sıra terörle mücadele, göç ve vize serbestisi, küresel iklim rejimi, ve enerji alanında AB ile diyalog ve işbirliği konuları ele alınacak. Bakan Çelik, Brüksel’de, 'Türkiye-AB Sivil Toplum Buluşmaları' başlıklı toplantı serisi kapsamında Türkiye’den ve Belçika’dan medya temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler ve iş dünyasından temsilciler ile gerçekleştirilecek toplantıların açılışlarına da katılacak. Bakan Çelik, Brüksel'de son olarak, AB Komisyonu tarafından sığınmacı çocukların eğitimi konusunda düzenlenecek 'Education in Emergencies Forumu'na da konuşmacı olarak katılacak.

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