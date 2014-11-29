AP'nin Gölge Türkiye Raportörü Sommer: Türkiye bir çeşit diktatörlüğe doğru gidiyor

Avrupa Parlamentosu’ndaki Hıristiyan Demokratlar grubunun gölge Türkiye Raportörü Reneta Sommer, iktidarın 17 Aralık operasyınları için "yolsuzluk yok, darbe var" yaklaşımına ilişkin olarak “Katiyen inandırıcı değil” diye konuştu. İktidarı, Türkiye'yi AB'den uzaklaştırmakla itham eden Alman vekil Sommer, darbe iddiası için, “Bu bana gülünç geliyor” dedi. Basın hürriyetine ilişkin çok kötümser bir tablo çizen Sommer, “Eğer siz basın özgürlüğüne müsaade etmiyorsanız, bütün vatandaşlarınızın ifade hürriyetine izin vermiyorsunuzdur. Bana göre Türkiye, bir çeşit diktatörlüğe doğru gidiyor” yorumunu yaptı.

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) en büyük grubu Hıristiyan Demokratlar'ın gölge Türkiye Raportörü, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının ‘yargı darbesi' olarak nitelendirilmesini “çok saçma” bulduğunu açıkladı. Alman Milletvekili Renate Sommer, iktidarın ‘yolsuzluk yok, darbe var' yaklaşımı için “Katiyen inandırıcı değil. Saçma. Kulağa çok saçma geliyor. Bunu ispatlayan deliller nerede? Başkalarını suçlamak her zaman kolay bir yol olmuştur. Her zaman ‘Biz böyle şeyler yapmayız. Bizler harika insanlarız.' derler. Bu bana gülünç geliyor.” değerlendirmesini yaptı.

Zaman Brüksel Temsilcisi Selçuk Gültaşlı'nın hazırlayıp sunduğu Avrupa Masası programına misafir olan Sommer, yolsuzluk iddialarının da gerektiği şekilde araştırıldığına kesinlikle inanmadığını söyledi. Samanyolu Haber kanalında yayınlanan programda Alman siyasetçi, Ankara'ya sert eleştiriler yöneltti. İktidarı, Türkiye'yi AB'den uzaklaştırmakla itham etti.

Türkiye'nin üyeliğine muhalefeti ile bilinen Sommer, “Kimileri sizin Türkiye'nin kendisine karşı olduğunuzu düşünüyor.” yorumuna, ülkeyi ve insanlarını sevdiğini ancak iktidarı sert şekilde eleştirdiğini ve hükümete muhalif tavır içinde olduğunu söyleyerek cevap verdi. “Hükümet, ülkeyi geri götürüyor, AB'ye yaklaştırmak yerine uzaklaştırıyor.” diyen Sommer, Türkiye'nin bütün katılım kriterlerini yerine getirmesi durumunda üyeliğine itirazın imkânsız olacağını ancak Türkiye'nin bunu başarmasının mümkün olmadığını söyledi. Tespitini, “Çünkü bu hükümet, AB'ye üye olmayı, Avrupa değerlerini gerçekten istemiyor.” dedi.

'Diktatörlüğe doğru gidiyorsunuz'

Basın hürriyetine ilişkin bir soruyu cevaplayan Sommer, çok kötümser bir tablo çizdi. “Eğer siz basın özgürlüğüne müsaade etmiyorsanız, bütün vatandaşlarınızın ifade hürriyetine izin vermiyorsunuzdur. Bana göre Türkiye, bir çeşit diktatörlüğe doğru gidiyor.” yorumunu yaptı. “Bu ifadeniz fazla ağır değil mi? Macaristan Başbakanı Viktor Orban da otoriter olmakla suçlanıyor ama hâlâ AB üyesi?” sorusu üzerine de, “Türkiye bu yönde gidiyor. Benim izlenimim böyle. Toplumun özgürlükleri giderek daha fazla elinden alınıyor.” dedi.

‘AK Saray, Almanya'da kesinlikle yapılamaz'

Ak Saray'la ilgili tartışmaların Alman basınında neden çok fazla yer aldığı sorulan Sommer, “Bu zamanda cumhurbaşkanı için böyle bir saray inşa etmek sıra dışı. Sultanların saraylarına benziyor. Böyle bir şey Almanya gibi bir ülkede katiyen imkânsızdır. Bence bu sebeple Alman medyası bu konuyla ilgilendi.” dedi.

AP'nin en etkili ve en büyük grubu olan Hıristiyan Demokratlar, 1999'dan bu yana AP'deki bu konumunu koruyor. Mayıs ve haziranda 28 üye ülkede yapılan seçimlerde de parti, oy kaybına uğramakla birlikte yine birinci çıktı. Şu an AP'nin 751 üyesinin 221'i Hıristiyan Demokrat grup üyesi.