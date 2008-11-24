APEC: Kriz, 18 ayda atlatılır

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği zirvesine katılan liderler, iyileşme planı hakkında fazla bilgi vermedi ama serbest ticareti sınırlamama konusunda mutabık kaldı.Peru’nun başkenti Lima'da düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesine katılan liderler, küresel mali krizin 18 ayda atlatılabileceğini ileri sürdüler.Zirveye katılan 21 ülkenin lideri, Lima'da bugün sona eren zirvede, "hızlı ve kararlı" hareket edildiği takdirde, mali krizin üstesinden 18 ayda gelinebileceğini kaydettiler.Dünya ekonomik gücünün yarısından fazlasını temsil eden liderler, 2 gün süren zirvede iyileşme planları hakkında çok az bilgi verdiler. Ancak Asya Pasifik ülkeleri liderleri küresel mali krize önümüzdeki yıl boyunca serbest ticareti sınırlayacak uygulamalarla yanıt vermeme konusunda mutabakata vardı.Liderler, ülkelerinin mali sektörlerini istikrara kavuşturmak ve ekonomik büyümeyi güçlendirmek için halihazırda olağanüstü önlemler aldıklarını da bildirdiler.Zirvede, küresel mali krize önümüzdeki yıl boyunca serbest ticareti sınırlayacak uygulamalarla yanıt vermeme konusunda da görüş birliğine varıldı.Peru'daki APEC zirvesi ardından yayınlanan bildiride, sınırlamanın durumu daha da kötüleştireceği ileri sürüldü.APEC üyesi ülkeler küresel ekonomik etkinliğin yarısına sahip.Bağlayıcı olmayan ve büyük ölçüde geçen hafta Washington'da yapılan G20 toplantısının sonuçlarının benimsendiği bildiride, "Washington Bildirisini destekliyoruz" ifadesi de yer aldı.Ortak bildiride liderler, dünya ekonomisinin derin bir resesyona girmesini engellemek için küresel kredi kurumlarında reform yapılması ve küresel ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlanmasını kararlaştırdı.ABD Başkanı George Bush zirvede krizin çözümünde serbest piyasaya güvenme çağrısı yapmıştı.Bush, liderlerden korumacılıktan kaçınmalarını isteyerek, "Büyük Buhran'dan çıkarılan derslerden biri de küresel korumacılığın, küresel ekonomik yıkıntıya giden yol olduğudur" dedi.Gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerin küresel mali krizin çözümünde birlikte çalışmaları gerektiğine işaret eden Bush, Doha Toplantıları olarak bilinen küresel serbest ticaret görüşmelerinin tamamlanmasının ülkeler açısından çok önemli olduğunu kaydetti.7 sene önce başlayan Doha görüşmeleri gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden çıkmaza girmişti.Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesine katılan liderler, aile fotoğrafı için Peru'nun ünlü pançosunu giydiler.Aralarında, ABD Başkanı George W. Bush, Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon, Şili Devlet Başkanı Michelle Bachelet, Japonya Başbakanı Taro Aso, Filipinler Devlet Başkanı Gloria Arroyo, Çin Devlet Başkanı Hu Jintao ve Peru Devlet Başkanı Alan Garcia'nın bulunduğu 21 lider, pançoyla foto muhabirlerine poz verdiler.Kimi liderlerin, 20 dereceyi geçen hava sıcaklığı nedeniyle pançoyu giymekte zorlandıkları, buna karşılık Şili, Kolombiya ve Bolivya'da da giyilen ve aslında pançoyla birlikte kullanılan yünlü Peru beresi "chullo"yu ise hiçbir liderin giymediği görüldü.