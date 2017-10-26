AP'den Türkiye'ye çağrı: Osman Kavala'yı derhal serbest bırakın!

Avrupa Parlamentosu’nda grubu bulunan partiler, ortak bir mektup yayınlayarak, bir haftadır gözaltında bulunan işadamı ve aktivist Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri’nin Twitter hesabından paylaştığı çağrı mektubunda; Osman Kavala’nın tanınmış ve saygın bir sivil toplumcu, kültür-sanat destekçisi ve işadamı olduğu vurgulanarak, Kavala’nın yedi günlük gözaltı süresinin dolduğundan derhal serbest bırakılması talep edildi.

Mektupta ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Ekim tarihinde yaptığı Meclis Grup konuşmasında; Kavala’yı henüz bir mahkeme kararı olmamasına rağmen suçlu ilan ettiği savunularak, Kavala’nın şahsına yapılan suçlamalar “güçlü bir şekilde” kınandı. Mektupta son olarak Türk Hükümeti’ne; hukuk devleti ile temel hak ve özgürlükler alanında yaşanan gerilemeden geri dönülmesi için gerekli adımların atılması çağrısı da yapıldı.

Aktivist, sivil toplum örgütü destekçisi ve işadamı Osman Kavala; 18 Ekim’de, Gaziantep’teki bir toplantıdan döndüğü İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın gizli olması nedeniyle, gözaltı konusunda bilgi verilmezken, gözaltı süresinin yedi gün olduğu açıklanmıştı.

Osman Kavala'nın 7 günlük gözaltı süresi bugün dolmasının ardından 7 gün daha uzatıldı.