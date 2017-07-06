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Deutsche Welle

AP'den Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasına onay

AP, Türkiye - AB üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısında bulunduğu karar taslağını onayladı. Gerekçe olarak Anayasa değişikliğinin Kopenhag kriterleriyle uyumlu olmaması gösterildi.

06 Temmuz 2017 17:07

Avrupa Parlamentosu, Türkiye ile AB üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını talep ettiği karar taslağını onayladı. Parlamentodaki oylamada 64'e karşı 477 oyla, Türkiye'nin AB üyeliği müzakerelerinin askıya alınması çağrısı kabul görmüş oldu.

Avrupa Parlamentosu'nun kararının, hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak ilk kez 2005 yılından bu yana bir AB kurumu, müzakerelerin askıya alınması için resmi çağrıda bulunmuş oldu.

Türkiye ile AB müzakerelerinin askıya alınması çağrısı içeren rapor, AP Türkiye Raportörü Kati Piri tarafından kaleme alınmıştı. Karar taslağında 15 Temmuz darbe girişimi ve Türkiye'de gerçekleşen terör eylemleri kınanıyor, Türk hükümetinin sorumluları hukuk devleti ve adil yargı hakkı çerçevesinde yargılama hak ve sorumluluğu olduğu belirtiliyor.

Buna karşılık, darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL kapsamında alınan önlemlerin temel özgürlüklerin korunması ve birçok vatandaş üzerinde "büyük çaplı, uzun vadeli, orantısız ve olumsuz etki yarattığı” görüşü not ediliyor.

Metinde, Türk vatandaşları için Schengen alanında vize serbestisinin Türkiye terörle mücadele yasalarında temel hak ve özgürlükleri güvence altına alıcı revizyona gitmediği sürece mümkün olamayacağını belirtiyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/GA/ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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