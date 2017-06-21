AP'den Türkiye için çağrı: Müzakereler gecikmeden askıya alınsın

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri’nin hazırladığı 2016 Türkiye rapor taslağı, AP Dış İlişkiler Komisyonu’nda kabul edildi. Raporda Türkiye’ye suçlamalar yöneltilirken önceki taslakta “müzakereler askıya alınsın” olarak yer alan çağrı “gecikmeden askıya alınsın” vurgusuyla değiştirildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye raportörü Kati Piri tarafından hazırlanan rapor taslağı AP Dış İlişkiler Komisyonu’nda oyçokluğu ile 51 evet, 3 hayır, 14 çekimser oyla kabul edildi. Bu belgede de Türkiye’ye ağır ifadeler sürerken önceki taslakta “Türkiye ile müzakereler askıya alınsın” olarak yer alan çağrı “gecikmeden askıya alınması” vurgusuyla değiştirildi. AP, geçen yıl Türkiye ile müzakerelerin “dondurulması” tavsiyesi içeren bir karar almıştı.

Türkiye kınandı

Son halinin gelecek ay yapılacak AP Genel Kurulu’ndaki oturumda verilmesi beklenen rapor taslağına 397 değişiklik önergesi gelmişti. Raporda, anayasa reform paketinin değiştirilmeden uygulanması halinde Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması çağrısı yapıldı. Gerekçe olarak da Venedik Komisyonu’nun anayasa reformunun güçler ayrılığı dengesini gözetmediği yönündeki olumsuz görüş gösterildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve çeşitli politikacılar tarafından idam cezasının tekrar gündeme getirilmesi, idam cezasının Türkiye’nin uluslararası taahhütlerine uymadığı vurgusuyla kınandı. Türkiye’den sınır dışı edilen eski Türkiye-AB Parlamento Komisyonu Başkanı ve eski Avrupa Parlamentosu üyesi Joost Lagendijk’in Türkiye’ye gelmesine izin verilmesi istendi.

OHAL eleştirisi

Güneydoğu’daki durum, azınlık hakları ile dini özgürlüklerle ilgili endişelerin dile getirildiği taslak raporda, OHAL uygulamalarının, çok sayıda gazeteci ve siyasinin tutuklu bulunmasının, referandum sürecinde Erdoğan’ın bazı AB liderlerini ‘Nazi uygulamaları’ yürütmekle suçladığı açıklamaları eleştirildi.

Referandum sonucuna ilişkin bulguların, sonucun geçerliliği ve meşruiyeti konusunda ciddi şüphelere neden olduğu vurgusuna da yer verildi. Türkiye ile AB arasında işbirliğinin arttırılabileceği terörle mücadele, göç, enerji, ekonomi, ticaret gibi karşılıklı çıkar alanları üzerinde açık ve dürüst görüşme talebine yer verilen belgede, iki taraf arasındaki ilişkilerin demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve temel haklara saygı şartına bağlanması istendi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ilgili toplantılara çağrılması ve AB ile Türkiye arasında ilişkilerin ele alınacağı zirve düzenlenmesi de AP’nin talepleri arasında yer aldı.

AP, Türkiye’de gerçekleştirilen terör saldırılarını en güçlü ifadelerle kınadığını belirtirken, 2002’den bu yana AB’nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK’nin şiddete dönüşüne yönelik kınamasını da yineledi. Bölgedeki deprem tehlikesine dikkat çekilerek Akkuyu nükleer santralı projesinin iptali çağrısı yapıldı, Türkiye’nin askerlerini KKTC’den çekmeye başlaması çağrısı yinelendi.