AP'den seksi afişlere yasak

Avrupa Parlamentosu'nun kadın hakları savunuculuğu ve feminist görüşleriyle bilinen İsveçli Svensson, seksi reklamların yasaklanmasını istedi



Avrupa Parlamentosu'nun kadın hakları savunuculuğu ve feminist görüşleriyle bilinen İsveçli kadın üyesi Eva Brit Svensson, ünlü top modeller kullanılarak hazırlanan seksi reklam afişlerinin "Kadın seks objesi olarak kullanılıyor" gerekçesiyle yasaklanmasını istedi.



Rapor, 110 'hayır' oyuna karşılık 504 oyla kabul edildi. Svensson ve AP'nin 6 üyesinin hazırladığı raporda top model Kate Moss'un dünyaca ünlü iç giyim markası Agent Provocateur, Eva Herzigova'nın WonderBra markasının afişleri için verdiği pozlar örnek gösterildi.

