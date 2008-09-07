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Dünya

AP'den seksi afişlere yasak

AP'nin feminist görüşleriyle tanınan İsveçli üyesi Eva Brit Svensson, seksi reklamların yasaklanmasını istedi.

07 Eylül 2008 03:00

Avrupa Parlamentosu'nun kadın hakları savunuculuğu ve feminist görüşleriyle bilinen İsveçli Svensson,  seksi reklamların yasaklanmasını istedi

Avrupa Parlamentosu'nun kadın hakları savunuculuğu ve feminist görüşleriyle bilinen İsveçli kadın üyesi Eva Brit Svensson, ünlü top modeller kullanılarak hazırlanan seksi reklam afişlerinin "Kadın seks objesi olarak kullanılıyor" gerekçesiyle yasaklanmasını istedi.

Rapor, 110 'hayır' oyuna karşılık 504 oyla kabul edildi. Svensson ve AP'nin 6 üyesinin hazırladığı raporda top model Kate Moss'un dünyaca ünlü iç giyim markası Agent Provocateur, Eva Herzigova'nın WonderBra markasının afişleri için verdiği pozlar örnek gösterildi.

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