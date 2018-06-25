AP'den ilk açıklama geldi: Demokratik olmayan başkanlık rejimine geçişin önündeki son engel de kaldırıldı

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, 24 Haziran seçim sonuçlarının resmi olmayan kesin sonuçlarını değerlendirdi. Türkiye’nin olağanüstü hal şartları altında sandığa gittiğini hatırlatan Piri, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkanlık seçimlerini kazanmayı başardı. Demokratik olmayan bir başkanlık rejiminin önündeki son engel de kaldırıldı” dedi.

HDP’nin yüzde 10’luk seçim barajını aşarak TBMM’ye girmesini önemli bir başarı olarak nitelendiren Piri, “Seçimlerin erkene alınmasına rağmen muhalefet organize olmayı başardı ve milyonlarca kişinin katıldığı mitingler düzenlemeyi başardı. Meclis’te temsil artacak ama AKP-MHP çoğunluğu elinde tutmayı sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

"Her ne kadar olağanüstü hal altında, yanlı medya ve adil olmayan koşullar olsa da..."

Piri, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Her ne kadar olağanüstü hal altında, yanlı medya ve adil olmayan koşullar olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçimleri kazanmayı başardı.

"Demokratik olmayan başkanlık sistemine geçilmesinin önündeki son engel de kaldırıldı. Bu sistem, AB müzakereleriyle kesinlikle uyumsuz.

"Cezaevlerindeki on binlerce insan adil yargılanma bekliyor"

“Erdoğan’ın OHAL’i kaldırma ve hukukun üstünlüğüne geri dönme yönündeki sözlerini tutup tutmayacağını göreceğiz. Cezaevlerindeki on binlerce insan adil yargılanma bekliyor. İlk sonuçlar Türkiye’deki siyasi muhalefetin hala dirençli olduğunu gösteriyor. Bu, Türkiye’de demokratik bir değişim için hâlâ güçlü bir temel olduğunu gösteriyor. AB, tek mevkidaşın Erdoğan olmadığını heaba katmalı.”