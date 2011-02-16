-AP'DEN HIRVATİSTAN'A YEŞİL IŞIK STRASBOURG (A.A) - 16.02.2011 - Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, gerekli reformları tamamlaması halinde, Hırvatistan'ın 2011'in ilk yarısında tam üyelik müzakerelerini tamamlayabileceğini bildirdi. Genel Kurulda kabul edilen Hırvatistan raporu ve buna ilişkin kararda, ''Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, göçmenlerin geri dönüşünün teşvik edilmesi'' konusu, ''tam üyelik önündeki en büyük engeller'' arasında gösterildi. Genel Kuruldaki oylamada, 548 ''evet'', 43 ''hayır'', 52 ''çekimser'' oy çıktı. Kabul edilen raporda, Hırvatistan'ın önemli yasal ve anayasa reformlar gerçekleştirdiği ifade edildi. Eski Yugoslavya ile ilgili Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Hırvatistan'ın yaptığı yardımların da takdir gördüğü ifade edilen raporda, bununla birlikte, bu mahkemenin istediği bazı askeri belgelere ilişkin hala yanıt verilmemesi eleştirildi Raporda, savaş suçlularının duruşmalarının hızlandırılması ve şahitlerin daha iyi korunması istendi Yine kabul edilen raporda, tersanelerin özelleştirilmesi ve yeniden yapılandırılması ile ilgili sürecin hızlandırılması ve bunun AB normlarına uygun gerçekleştirilmesi çağrısı yapıldı. Raporda, Hırvat halkının, AB üyeliğine olan isteksizliğinin de önemli sorun teşkil ettiği ve AB üyeliğinin avantajlarının halka daha iyi anlatılması gerektiği vurgulandı.