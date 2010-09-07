-AP'DEN FRANSA'YA KINAMA GELİYOR STRASBOURG (A.A) - 07.09.2010 - Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi gruplar, Fransa'nın, Romanları toplu sınırdışı etme politikasını kınamaya hazırlanıyor. Siyasi gruplar tarafından verilen karar tasarılarında, Fransa'nın tavrı, ''AB'nin serbest dolaşım ve azınlık haklarına aykırı olduğu'' gerekçesiyle ''kabul edilemez'' ilan edildi. Genel Kuruldaki tartışmada söz alan siyasi grup liderleri de, Fransa'yı sert bir şekilde eleştiren konuşmalar yaptı. Liberal Grup lideri Guy Verhofstadt, Fransa ve bazı üye ülkelerin, birliğin temel ilkelerini ihlal ettiğini belirterek,''Bu popülist hatta ırkçı politikalardan vazgeçilmeli'' dedi. Eski Belçika Başbakanı Verhofstadt, ''Romanlar, AB'nin de vatandaşları, onların haklarının ihlal edilmesini hiçbir zaman kabul edemeyiz''dedi. Sosyalist Grup Başkanı Martin Schulz, yaptığı konuşmada, Romanlara yönelik politikalarından dolayı Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Başbakan François Fillon ve İçişleri Bakanı Brice Hortefeux'u sert bir biçimde eleştirdi. Yeşil Grup lideri Daniel Cohn Bendit, AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso'nun, Fransa'yı ''birlik ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle'' açık bir şekilde kınamasını istedi. Fransa'da, Kilise başta olmak üzere insan hakları dernekleri, Romanları toplu bir şekilde sınırdışı ederek, AB'nin serbest dolaşım ve azınlık haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle hükümeti eleştiri yağmuruna tutuyor. Romanları sınırdışı etme politikasından vazgeçmeyeceğini açıklayan Fransa, ocak ayı başından bu yana 8 binden fazla Romanı, Romanya ve Bulgaristan'a gönderdi.