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Dünya

AP'DEN ERDOĞAN'A KUTLAMA BRÜKSEL (A.A)

13 Haziran 2011 03:14

-AP'DEN ERDOĞAN'A KUTLAMA BRÜKSEL (A.A) - 12.06.2011 - Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'yi seçim zaferinden dolayı kutladı. Oomen-Ruijten, arka arkaya üçüncü kez seçmenin onayını alan AK Parti hükümetinin önemli bir sorumluluk yüklendiğini belirterek, AB katılım sürecine ve reformlara bağlılık istedi. Hristiyan Demokrat Hollandalı parlamenter Oomen-Ruijten, ''Bu zafer aynı zamanda bekleyen reformların hayata geçirilmesi, AB katılım sürecine tam bağlılık ve AB ile yapıcı taahhüte girilmesi yanında tüm siyasi çizgileriyle Türk toplumunu yansıtan, güçlü ve iddialı geleceğin Türkiyesi vizyonunu inşa etme kapasitesi açısından büyük sorumluluk yüklüyor'' dedi. Oomen-Ruijten, seçim kampanyasında neredeyse tüm partilerin yeni anayasa ve azınlık haklarına öncelik taahhüdünde bulunduğunu hatırlattı. AP Türkiye Raportörü, ''Umarım bütün siyasi partiler, bu meseleleri uzlaşma ve mutabakat ruhu içinde ele alırlar. Türk toplumunu her vatandaşa eşit haklar temelinde birleştirmenin tek yolu, barışçıl yollarla uzlaşma için siyasi diyalog ve somut inisiyatiflerden geçmektedir. Bu sayede Türkiye, her iki tarafın çıkarına olacak şekilde AB'ye yakınlaşacaktır'' ifadesini kullandı.

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