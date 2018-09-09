AP'den Cumhuriyet yorumu: Son bağımsız gazete, Erdoğan'la uyumlu aşırı milliyetçilerin eline geçti

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri, Cumhuriyet gazetesindeki değişimle ilgili bir mesaj paylaştı. Piri, Cumhuriyet gazetesinin ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile uyumlu aşırı milliyetçilerin eline geçtiğini’ iddia etti.

Cumhuriyet gazetesi yazarları ve yöneticilerinin hapsedildiği davada iddia makamının tanıklarından olan Alev Coşkun’un, cuma günü yapılan toplantıda Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmesinin ardından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne Murat Sabuncu'nun yerine, Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya getirilmişti. Vakıf yönetim kurulu üyeliğine de Doğu Perinçek’in genel başkan olduğu Vatan Partisi’nden milletvekili adayı olan Turan Karakaş seçilmişti.

Piri de sosyal medya hesabı Twitter’dan Cumhuriyet’te yaşanan değişimle ilgili bir mesaj paylaştı.

"Baskılar, soruşturmalar, gözaltılar ve gazetecilerinin cezaevine konmasının ardından son bağımsız gazete Cumhuriyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aşırı uyumlu milliyetçilerin ele eline geçti. Bu, Türkiye’de bağımsız basından geriye kalanlara yönelik son darbe mi?"