AP’den 'cihatçı kara liste' önerisi



AB içinde gençlerin radikal dinci terör örgütlere katılımı ve radikalleşmeyle mücadele konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) Hıristiyan Demokrat Grup (EPP) üyesi Fransız parlamenter Rachida Dati tarafından hazırlanan rapor ve beraberindeki karar tasarısı, 110’a karşı 548 oyla kabul edildi. Oylamada 36 parlamenter de çekimser kaldı.

Parlamentonun bugün Strasbourg’daki genel kurul oturumunda kabul edilen karar metninde, Irak ve Suriye’deki radikal dinci gruplar içinde 5 binden fazla AB vatandaşının olduğu ve “yabancı savaşçılar” olarak tanımlanan bu kişilerin Avrupa için önemli sorun haline geldiği not edildi. Değişik sosyal kökenlerden geldikleri vurgulanan bu kişilerin ortak paydasının “toplumdan kopukluk duygusu” olduğu gözlemine yer verildi.

Kararda, üçüncü ülkelere savaşmaya gitmiş radikal dincilerin Avrupa’ya döndüklerinde yargılanabilmeleri için “yabancı savaşçılar” terimi üzerinde ortak bir tanımda anlaşmaları için AB devletlerine çağrıda bulunuldu.

Terör örgütlerinin AB vatandaşları arasından eleman toplaması ve radikalleşmeye karşı AB’nin ortak bir strateji belirlemesi gerektiği savunulup, birlik ülkelerinden “cihatçılar” ve “cihatçı terörist şüpheliler”le ilgili bir “kara liste” oluşturmaları da istendi. Terörizmin “hiçbir din, uyruk veya uygarlıkla bağdaştırılamayacağı ve bağdaştırılmaması gerektiği”nin altı çizildi.

Kararda; AB’nin dış sınırlarında sistematik ve zorunlu kontrole geçilmesi, üye devletler arasında adli planda ve istihbarat alanında yoğun işbirliği, Schengen Enformasyon Sistemi’nin daha iyi kullanılması, AB içindeki uçuşlarda yolcu bilgileriyle ilgili (EU PNR) anlaşmanın bu yıl sonundan önce tamamlanması ve kontr-terörizmle ilgili genel bir strateji oluşturulması gibi önlemlere destek veriliyor. “Potansiyel yabancı savaşçıların” AB’yi terk etmelerini engellemek amacıyla pasaportlarına el konulması ve mali kaynaklarının dondurulması gibi öneriler yer alıyor.

AP, bu güvenlik önlemlerine paralel olarak, radikalleşmenin taşıyıcıları haline gelen cezaevleri ve internet konusunda da önlemler alınmasını istiyor. Cezaevlerinde radikalleşmenin engellenmesi için radikal dinci mahkumların izole edilmesi çağrısında bulunuyor. Internette radikal dinci ve terör propagandasının engellenmesi için, terörü öven veya haklı gösteren illegal içerikleri silmeyi reddeden internet şirketlerine karşı cezai yaptırımı olan yasal işlem yapılması çağrısında bulunuyor.

Kararda, AB’nin terörle mücadele ve güvenlik konularında Cezayir, Mısır, Irak, İsrail, Fas, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, Tunus ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ile diyaloğu kuvvetlendirmesi isteniyor. Ankara ile de Aralık 2014 tarihli AB Genel İşler Konseyi kararları çerçevesinde işbirliğinin derinleştirilmesi öneriliyor.

Raportör Rachida Dati, genel kurulda yapılan oturumda yaptığı konuşmada, “bugün düşman dışarda değil içeride” dedi ve adını vermediği bazı ülkeleri AB içinde radikal dincileri finanse etmekle suçladı. Dati, AP’de basına yaptığı açıklamada, AB içinde radikalleşmiş Avrupa vatandaşları tarafından son iki yılda düzenlenen terör saldırılarının Danimarka, İngiltere, Hollanda, Belçika ve Fransa’da gerçekleştiğini, radikalleşenlerin de büyük ölçüde bu ülkelerde olduğunu söyledi.

AB ülkeleri arasında radikal dinciler hakkında istihbarat paylaşımında yaşanan sorunlara dikkat çeken Dati, “Bu yıl Ağustos ayında Amsterdam-Paris seferi yapan Thalys trenine saldıran kişi de radikal dinci olarak fişlenmişti. Sorun, daha fazla istihbarat toplamakta olduğu kadar, aynı zamanda elimizde olanı gerektiği gibi kullanamamakta” şeklinde konuştu.