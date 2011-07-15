-AP'DEN BDP'YE ÇAĞRI BRÜKSEL (A.A) - 15.07.2011 - Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 13 askerin şehit olduğu, 7 askerin yaralandığı terör saldırısını şiddetle kınayarak, BDP'li milletvekillerine, terör saldırısıyla aralarına mesafe koymaları çağrısında bulundu. Hollandalı Hristiyan Demokrat Raportör Oomen-Ruijten, yazılı açıklamasında ''Yeni seçilen BDP'li milletvekillerine bu kabul edilemez kanlı saldırıyla aralarına mesafe koymaları ve barışçıl çözüm yolunda yeni bir başlangıç yapmaları çağrısında bulunuyorum'' ifadelerine yer verdi. Oomen-Ruijten Kürt meselesinde barışçıl çözüm için tek yolun siyasi diyalog ve somut inisiyatiflerden geçtiğini dile getirdi. Ria Oomen-Ruijten, AP Türkiye raporlarında PKK ve diğer terör örgütlerinin saldırılarını daima kınadığını ve Türkiye, AB ve Birlik üyelerini terörle mücadele alanında işbirliğini yoğunlaştırmaya teşvik ettiğini hatırlattı.