AP'den Ankara'ya 'kayıp' eleştirisi



AP’nin bugün Strasbourg’da düzenlenen genel kurul toplantılarında yapılan oylamada, tasarı 43’e karşı 543 oyla kabul edildi. Oylamada 62 parlamenter de çekimser kaldı.

Karar metni “Kıbrıs’ın işgal altındaki bölümünde, Paşaköy kökenli kayıp şahısların kalıntılarını içeren Ekmekçiler bölgesindeki toplu mezarlar” başlığını taşıyor. Kararda, Kıbrıs’ta kayıp şahıslar konusunun 1964’te iki toplumdan az sayıda kişinin kaybolmasıyla başladığı, ancak “Türkiye’nin adayı bölmeye devam eden 1974 askeri işgali sonrasında 2 bin kişiyle zirve yaptığı” ifade ediliyor.

Günümüzde bin 508’i Kıbrıslı Rum, 493’ü de Kıbrıslı Türk olmak üzere toplam 2 bin 1 Kıbrıslının kayıp olduğu not ediliyor. Kayıp yakınlarının 41 yıldır beklediklerine işaret edilip, tüm kayıpların akıbeti hakkında ivedi olarak topyekûn inceleme başlatılması talep ediliyor.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarına değinilen kararda, bu çalışmaların AB tarafından finansal olarak desteklenmeye devam edilmesi isteniyor ve kayıplarla ilgili elinde bilgi olanlara Komite ile temasa geçme çağrısında bulunuluyor.

Türkiye'ye çağrı

Kararda, Ekmekçiler Köyü'ndeki toplu mezarda bulunan kemiklerin buradan taşınması da kınanıyor. “Türkiye ve Türk hükümeti”nden “toplu kayıp mezarlarından çıkarılan kemikleri başka yerlere aktarmaktan vazgeçmesi” isteniyor. AP bu konuda Ankara’nın “uluslararası hukuk, uluslararası insani hukuk ve ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına saygı duymasını” talep ediyor.

Kararda, kayıp şahıslar dosyasında ilerlenmesi için Türkiye’nin bugüne kadar “askeri bölge” olarak tanımladığı bölgeleri açması da istenmekte. Kararın bu bölümünde Türk ordusunun “elindeki askeri haritaları paylaşması ve arşivlerini açması gerektiğine” dair bir ibare de yer alıyor.

Oylama öncesi genel kurulda yapılan oturumda konu hakkında söz alan parlamenterlerin çoğunluğunu Yunan ve Kıbrıslı Rumlar oluşturdu. Son yıllarda her AP oturumunda olduğu gibi Türkiye’nin AB üyelik perspektifine karşı olan aşırı sağcılar da karar metnini fırsat bilip Ankara ile üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısında bulundular.

Kıbrıs’taki kayıp şahıslar konusu Avrupa platformunda öncelikli olarak, AİHM kararları temelinde, bu kararların uygulanışının denetleyicisi olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından ele alınıyor.