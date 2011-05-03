-AP'DE TÜRKİYE TARTIŞILDI BRÜKSEL (A.A) - 03.05.2011 - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Haluk Kabaalioğlu, Avrupa Birliği'nin üyelik taahhüdünden vazgeçmesi halinde Türkiye'ye herhangi bir ortaklık önermeye hakkı olmadığını belirterek, "Türkiye, adı ister süper imtiyazlı ortaklık olsun ister jumbo, hiçbirini kabul etmez" dedi. İKV tarafından hazırlanan "Türkiye: Geçmiş, Şimdi ve Gelecek" kitabı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) düzenlenen bir panelle tanıtıldı. Panelde konuşan İKV Başkanı Kabaalioğlu, AB tarihindeki ilgili tüm belgelerde Türkiye'nin tam üyeliğinin hedeflendiğini hatırlatarak, bunun sadece her iki tarafın taahhütlerine bağlı kalmasıyla gerçekleştirilebileceğini kaydetti. Türkiye'nin AB üyelik hedefine bağlılığının sorgulanamayacağını, öte yandan AB tarafından çelişkili açıklamalar geldiğini belirten Kabaalioğlu, "AB, Türkiye'nin üyeliğini reddederse 73 milyonu gücendirmiş olacağını aklından çıkarmamalı. Türkiye, adı ister süper imtiyazlı ortaklık olsun ister jumbo imtiyazlı ortaklık, hiçbirini kabul etmez" diye konuştu. Kabaalioğlu, Türkiye'ye sürekli hukukun üstünlüğü vurgusu yapan AB'yi vize konusunda kendi mahkemelerinin aldığı kararları uygulamayarak hukuku çiğnemekle eleştirdi. Vize sorunu nedeniyle Gümrük Birliği'nin sağlıklı işlemediğini, Erasmus programı kapsamında Avrupa üniversitelerine giden öğrencilerin bazı sınavlarını kaçırdığını ve sivil toplum diyaloğunun iyi işlemediğini anlatan Kabaalioğlu, Ankara ile vize muafiyeti için görüşmeleri başlatmakta isteksiz davranan AB'nin, Türkiye'nin komşularıyla vizeleri kaldırması konusunda söz söyleme hakkının olmadığını ifade etti. -"TÜRKİYE KARŞITLARI SAMİMİ DEĞİL"- AP'deki Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular Gurubu Başkanı Jan Zahradil ise AB içinde Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkanların kültür farkını öne sürerken samimi olmadığını söyledi. "Türkiye'nin üyeliğine karşı çıkanlar, eski oyunlarını oynayamamaktan korkuyor" diyen Zahradil, AB üyesi olması halinde Almanya'yla birlikte AP'de en çok milletvekiline sahip olacak ve AB Konseyi'nde belirleyici bir oy hakkına kavuşacak Türkiye'nin, Fransa ve Almanya'yı endişelendirdiğini anlattı. Türk asıllı Hollandalı Sosyalist AP üyesi Emine Bozkurt, "kimsenin adını bile bilmediği ülkelerle vize diyaloğu başlatan AB'nin, Türkiye sözkonusu olunca geri adım attığını ve bu tür çelişkili tutumların Türk kamuoyunda AB üyeliğine verilen desteği azalttığını" dile getirdi. Avrupa Muhafazakarlar ve Reformcular Grubu Genel Sekreter Yardımcısı Adela Kadlecova ise AB kamuoyundaki Türkiye karşıtlığının tarihsel önyargılarla şekillendiğini ve oy avcısı politikacıların bu korkuları beslediğini kaydetti. Kadlecova, "Çocukken bana da Türkler hakkında çok efsane anlatıldı. Türkler gelir diye korkutulduk. Türklerin cesur ve gururlu, ama aynı zamanda barbar olduğu söyleniyordu" şeklinde konuştu. Avrupa'da bazı tarihi kaynakların nadiren Türkler hakkında olumlu görüş bildirdiğini belirten Kadlecova, 1655 yılında kitap yazan bir Çek antropologun Türkleri "kahraman" olarak nitelendirdiğini ve "Türklerle arkadaş olursanız zor zamanlarda sizi asla yalnız bırakmazlar" dediğini aktararak, AB'den bu tarihi mesajı iyi anlamasını istedi.