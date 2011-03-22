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APARTMANIN ZEMİN KATINDA YANGIN: 1 ÖLÜ ANKARA (A.A)

22 Mart 2011 10:43

-APARTMANIN ZEMİN KATINDA YANGIN: 1 ÖLÜ ANKARA (A.A) - 22.03.2011 - Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangında bir kişi öldü. Karşıyaka Mahallesi 515. Sokak 17 numaralı apartmandaki Rahmi Aytaçoğlu'na ait 1 numaralı dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Aytaçoğlu ile Salih Elibüyük evden çıkarken, isminin Nadi Sorgun olduğu belirtilen bir kişi içeride kaldı.  Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Daha sonra eve giren güvenlik güçleri Sorgun'un cesedini buldu. Vücudunun büyük bir bölümünün yandığı belirtilen Sorgun'un cesedi savcının incelemesinin ardından Keçiören Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Aytaçoğlu ve Elibüyük ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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