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Apartmanın önünde seks yaptı, evinden oldu!

Çift geceyi geceyi gözaltına geçirirken, para cezasına çarptırıldı

01 Eylül 2016 21:40

İskoçya’nun Hamilton kasabasında yaşayan Claire Blacklaw, barda John Kirkland ile apartman dairesinin girişinde cinsel ilişkiye girdi. Ev sahibi, Blacklaw’ı evden kovdu.

Sözcü’nün Daily Mail’den aktardığı habere göre, o anlara gürültüden rahatsız olan komşularının çağrısı üzerine apartmana gelen ev sahibi tanık oldu. Çifti apartman dairesinin kapısında seks yaparken basan ev sahibi, hemen telefona sarılarak polisi aradı.

Çift geceyi geceyi gözaltına geçirirken, para cezasına çarptırıldı. Ancak Blacklaw evinden kovuldu.

Kirkland’in geçen Ocak’ta benzer bir suçtan para cezasına çarptırıldığı bilgisi de yer aldı.

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