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Apartmanın girişinde ipte asılı kedi bulundu

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ın Turhal ilçesinde bir apartmanın girişine boynundan iple asılarak öldürülmüş kedi bulundu

26 Eylül 2018 20:19

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ın Turhal ilçesinde bir apartmanın girişine boynundan iple asılarak öldürülmüş kedi bulundu. İhbar üzerine polis kediyi asan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Turhal ilçe merkezindeki 108 Evler Mahallesi\'nde öğrenciler, sabah okula giderken ara sokakta bulunan bir apartmanın girişinde boğazından iple asılmış kediyi gördü. Binadan sarkan bir ipe asılı olarak bulunan kedi, çevredeki vatandaşlar tarafından indirildi. Öğrencilerin haber vermesi ile olay yerine gelen Turhal Belediyesi ekipleri, cansız kediyi bulunduğu yerden alarak götürdü. Polis ekipleri de, kediyi asan kişi ya da kişilerin bulunması için çevrede çalışma başlattı.

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