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Apartmandaki yangında mahsur kalanlar kurtarıldı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da 5 katlı bir apartmanın kömürlüğünde çıkan  yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

08 Haziran 2018 18:02

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da 5 katlı bir apartmanın kömürlüğünde çıkan  yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, bugün saat 10.50 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi 192\'nci Sokak\'taki 5 katlı bir apartmanın kömürlüğünde meydana geldi. Odun ve kullanılmayan malzemeler bulunan kömürlükte, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yayılmasıyla birlikte duman, binayı sardı, bazı apartman sakinleri evlerinde mahsur kaldı. Mahsur kalanlardan bazıları balkona çıkarak kurtarılmayı bekledi. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri yangını söndürüp, apartmanda mahsur kalanları kurtardı.

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