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Apartmanda yangın; 5 kişi dumandan etkilendi

Tayfur KARA / SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un Canik ilçesinde, Iraklı bir ailenin yaşadığı bodrum kattaki evde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı

12 Kasım 2018 16:25

Tayfur KARA / SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'un Canik ilçesinde, Iraklı bir ailenin yaşadığı bodrum kattaki evde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Apartmanda dumandan etkilenen 2\'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, Karşıyaka Mahallesi Kırklareli Sokak\'ta bulunan 5 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Mutheher Khalaf Mohammed\'e ait daireden duman çıktığını fark eden komşuları, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, apartmanda bulunan 2\'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. 112 sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında 5 kişi ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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