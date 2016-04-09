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Apartmanda gürültü kavgası; 1 ölü, 5 yaralı

Pompalı tüfekle vurulan Erdal Aydın olay yerinde hayatını kaybetti

09 Nisan 2016 16:05

Konya'da komşu iki aile arasında gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

NTV'nin haberine göre, Konya’nın merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan ve aralarında daha önceden gürültü meselesi nedeniyle husumet bulunan İzi ile Aydın ailelerinin fertleri arasında yeniden tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgada dönüşen olayda, Erdal Aydın (53), Adem İzi (24) ve Fatma Çeşmeci av tüfeğiyle, Mustafa İzi (51), Ayşe Aydın (46) ve Devran Kaplan Aydın (25) ise satır darbeleriyle yaralandı.

Erdal Aydın, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Konya'daki farklı hastanelere kaldırılan diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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