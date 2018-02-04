Apartmanda engelli rampası krizi çözüldü; Merve esaretten kurtuldu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da yüzde 94 engelli Merve Yuka\'nın (27) apartman sakinleriyle yaşadığı \'Engelli rampası\' krizi, mutlu sonlandı. Muratpaşa Belediyesi, apartman sakinlerinin ikna edilmesinin ardından 60 metrekarelik rampa yaptı.

Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1040 Sokak\'taki M. Toru Apartmanı\'nın birinci katınta oturan Fazlı Yuka, doğuştan yüzde 94 bedensel engelli kızı Merve için kendi çabasıyla binaya engelli rampası yapmak istedi. Geçen yıl nisan ayında konuyu apartman sakinleriyle görüşen Fazlı Yuka\'ya, apartmanın görüntüsünün bozulacağı gerekçesiyle olumsuz yanıt verildi. Rampa yapılması için ısrarcı olan Yuka, apartman sakinleriyle yeni bir toplantı talep edip, konuyu da oylamaya sundu. Engelli rampası için yapılan oylama 5\'e karşı, 8 oyla reddedildi. Son çare Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal\'dan destek isteyen Yuka, kızının evden dışarı çıkıp rahat bir yaşam sürebilmesinin yapılacak rampaya bağlı olduğunu ifade etti. Doğan Haber Ajansı\'nın Merve\'nin yaşadığı dramı gündeme getirmesi üzerine Başkan Uysal\'ın talimatıyla apartman sakinleriyle uzun süreli görüşmeler gerçekleştiren belediye personeli, sonunda ikna etmeyi başardı.

5 BİN TL HARCANARAK 15 GÜNDE YAPILDI

Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirtilen adresteki apartmana gelerek rampa için çalışmalara başladı. Apartman girişine önce duvar örüldü, ardından mevcut merdiven basamakları kapatılarak 60 metrekarelik rampa zemin oluşturuldu. Zemini fayansla kaplayan belediye, rampayı güvenli hale getirmek için çevresini de demir korkulukla çevirdi. Muratpaşa Belediyesi\'nin tamamen kendi imkanlarını kullanarak 15 günde tamamladığı rampa için 5 bin TL harcandı.

Rampanın tamamlanması üzerine Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hem aileyi ziyaret etmek, hem de rampanın son halini görmek için Yuka çiftini ziyaret etti. Merve Yuka, tekerlekli sandalyesiyle rampa girişinde Başkan Uysal\'ı karşıladı. Rampa için teşekkür edip Uysal\'a çiçek veren Merve, artık daha kolay dışarı çıkabileceğini söyledi.

Belediyeciliğin sadece altyapıları inşa etmekle yapılmayacağını belirten Uysal, “Merve kardeşimiz apartman çıkışındaki merdivenlerin yapısıyla ilgili günlük hayatını konforlu sürdüremiyordu. Biz de bu olaya müdahale ederek sorunu ortadan kaldırdık. Darısı evinde hapsolmuş tüm engellilerimizin başına. Sosyal hizmetlerin en ağır şekilde kamu hizmetlerine yoğunlaşması lazım. Yeni yapılan bütün yollarda engellilerimizi dikkate alıyoruz\" dedi.

Yapılan çalışmadan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Fazlı Yuka ise, “Ben işe gidince, kızım evde hapsoluyordu. Ben olunca sırtımda indirip çıkarıyordum. Kızım büyüdü, indirip kaldırırken biz de zorlanıyorduk. Kızım büyük bir esaretten kurulmuş oldu\" diye konuştu.

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