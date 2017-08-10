Apartmanda 10 günde 11 yangın çıktı; şüpheler piromani üzerinde

Balıkesir'de bulunan bir apartmandan 10 günde 11 kez alevler yükseldi. Apartmanda annesi ve üvey babasıyla birlikte yaşayan 13 yaşındaki çocuktan şüpheleniliyor. Şüpheler, "Kundaklama dürtüsü piromani olabilir" doğrultusunda.

Balıkesir’in Edremit İlçesi’ndeki Gazi Caddesi’nde bulunan 3 katlı bir apartmanda, 10 gün önce elektrik ve su sayaçlarının olduğu bölümünde yangın çıktı. Apartman sakinleri, yangına müdahale ederken, elektrik kesik olmasına rağmen bir yangın şoku daha yaşadı. Aynı apartmandan 10 günde 11 kez alevler yükseldi. Yangınla ilgili ‘piromani’ şüphesi çıktı. İtfaiye kayıtlarına, çıkan 9 yangın şüpheli, son 2 yangın da kundaklama olarak girdi.

Piromani hastalığı mı?

Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre apartmanın 2’inci katındaki 3 kişilik aileden üvey babasıyla yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 13 yaşındaki bir çocuk, gözetim altına alındı. İfadesi alınandıktan sonra çocuğun bırakılmasının üzerinden 24 saat geçmeden binada bir kez daha yangın çıktı.

Edremit İtfaiyesi Ekipler Amiri Mustafa Bilgiç, çocuğun kaldığı evde arama yaptıklarını, piknik tüpü, çakmak ve kolonyanın bir arada bulunduğunu söyledi. Evde önce halıların ateşe verildiğini belirten Bilgiç, “Psikolojik sorunları olduğu söylenen genç serbest kaldıktan sonra yine olay yerindeydi” dedi.

Uzmanlar çocuğun piromani hastası olabileceğini ifade etti. Yangın çıkarma, kundaklama dürtüsü yaratan psikolojik bir rahatsızlık olan piromani nedeniyle çocuğun yangınları çıkarmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

Sokakta kalan apartman sakinleri çadır istedi.