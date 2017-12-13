Apartmana su taşırken kalp krizi geçirip öldü 

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da damacana su satışı yapan Mehmet Kuş (57), su çıkardığı apartmanın 4\'üncü katında kalp krizi geçirdi, merdivenlerden yuvarlanarak yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Hoşdere Caddesi üzerindeki Beyaz Apartmanı\'nda meydana geldi. Cadde üzerinde damacana su satışı yapan Mehmet Kuş, müşterisine su bırakmak için apartmanın 4\'üncü katına çıktı. Bu sırada kalp krizi geçiren Mehmet Kuş yere yığıldığı sırada merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kuş\'un ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirerek öldüğünü söyledi.

Ardından olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu. Kuş\'un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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