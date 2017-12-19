Apartmana pusu kurdu, genç kadını beyzbol sopasıyla darp etti!

İstanbul Fatih'te 23 yaşındaki Beste T. kızıyla tartışma yaşadığı alt komşusu temizlik görevlisi Ahmet K.'nın (53) beyzbol sopalı saldırısına uğradı.

Sabah'ın haberine göre, apartmanın merdiven boşluğunda pusu kuran Ahmet K., evden çıkan genç kıza beyzbol sopasıyla defalarca vurdu. Diğer komşuların yardımıyla kurtulan Beste T., "Vücudumun her yeri morardı. Dehşet yaşadım. 'Seni öldürürüm' dedi. Beni komşular kurtardı" diyerek şikâyetçi oldu. Ahmet K. ise, "İddialar asılsızdır, ben bir şey yapmadım" dedi. Beyzbol sopasını silah sayan savcılık, Ahmet K. hakkında, silahla yaralama' suçundan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.