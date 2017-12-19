T24 LogoT24 Logo
Gündem

Apartmana pusu kurdu, genç kadını beyzbol sopasıyla darp etti!

Savcılık, saldırgan Ahmet K. hakkında 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı

19 Aralık 2017 10:39

İstanbul Fatih'te 23 yaşındaki Beste T. kızıyla tartışma yaşadığı alt komşusu temizlik görevlisi Ahmet K.'nın (53) beyzbol sopalı saldırısına uğradı.

Sabah'ın haberine göre, apartmanın merdiven boşluğunda pusu kuran Ahmet K., evden çıkan genç kıza beyzbol sopasıyla defalarca vurdu. Diğer komşuların yardımıyla kurtulan Beste T., "Vücudumun her yeri morardı. Dehşet yaşadım. 'Seni öldürürüm' dedi. Beni komşular kurtardı" diyerek şikâyetçi oldu. Ahmet K. ise, "İddialar asılsızdır, ben bir şey yapmadım" dedi. Beyzbol sopasını silah sayan savcılık, Ahmet K. hakkında, silahla yaralama' suçundan 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

ETİKETLER

İstanbulFatihbeyzbol sopası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24