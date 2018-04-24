Apartman yöneticisi ve annesini yaralayıp, eşini öldüren sanığa 28 yıl hapis

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU’da bir apartmanın eski ve yeni yöneticileri arasındaki çıkan kavgada, 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan eski yönetici Aydemir Narin, 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 31 Mart 2017 tarihinde İnönü Mahallesi Orhan Şaik Gökyay Sokak\'ta meydana geldi. Hayat Apartmanı\'nın eski yönetici Aydemir Narin ile yeni yönetici Fehmi Kocaoğlu arasında garajda aidat yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede biber gazı, orak ve tabancanın da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Aydemir Narin, tabanca ile Fehmi Kocaoğlu ve eşi Fikriye Kocaoğlu ile annesi Fatma Kocaoğlu’na ateş etti. Kastamonu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Fikriye Kocaoğlu, hayatını kaybetti.

Olayın ardından tutuklanan Aydemir Narin hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Aydemir Narin ve avukatı ile Fehmi Kocaoğlu, Fatma Kocaoğlu ve avukatları katıldı.

Sanık Aydemir Narin savunmasında, “Apartman yönetiminin karar defterinde yazan ve alacağım olan para vardı. Ben bunlardan para istemedim. Onlar bana gelerek ‘ne para istiyorsun’ dediler. Olay günü bana biber gazı sıktılar. Gözümün görmemesi sonrası kendimi korumak amacıyla tabancayla ateş ettim. Kendimi koruyacak şekilde olayı gerçekleştirdim. Yaşanan olaydan dolayı pişmanım” dedi.

Sanık ve mağdurlar ile avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, Aydemir Narin’e olayı haksız tahrik altında işlediği gerekçesi ile Fikriye Kocaoğlu’na yönelik eyleminden dolayı 15 yıl, Fehmi Kocaoğlu’na yönelik eyleminden dolayı 5 yıl, Fatma Kocaoğlu’na yönelik eyleminden dolayı ise 7 yıl 6 ay, ruhsatsız silah kullanmaktan da 10 ay hapis cezası verdi. Toplam 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Narin\'e 25 gün adli para cezası verdi.

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