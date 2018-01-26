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Apartman yöneticisi komşulara ateş açtı: 2 ölü, 1 yaralı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'nın Mudanya ilçesinde, apartman yöneticisi Hacı M

26 Ocak 2018 14:00

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'nın Mudanya ilçesinde, apartman yöneticisi Hacı M.K., köpeğinin havlayarak, çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle tartıştığı bina sakini Hilmi Şen ile damadı Ali Çelik\'i tabancasıyla vurdu. Şen ve Çelik, yaşamını yitirirken, kurşunun isabet ettiği 1 apartman sakini de yaralandı. 
Olay, dün gece saatlerinde, Güzelyalı Mahallesi\'nde meydana geldi. Apartman yöneticisi Hacı M.K. (38), iddiaya göre, havlayan köpeğinin çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle bina sakinlerinden Hilmi Şen (55) ve damadı Ali Çelik (33) ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşürken, Hacı M.K., yanında taşıdığı tabancasıyla Şen ve Çelik\'i ateş açarak, yaraladı. Bu sırada, olay yerinde bulunan apartman sakini H.U. da açılan ateşle yaralandı. Yaralılar, komşuların ihbarıyla mahalleye gelen sağlık ekipleri tarafından özel hastane ile Mudanya Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hilmi Şen (55) ile damadı Ali Çelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. H.U.\'nun da hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Apartman yöneticisi Hacı M.K. ise olayın ardından Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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