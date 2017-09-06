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Apartman yöneticisi, kız çocuklara cinsel tacizden tutuklandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde, emekli astsubay 63 yaşındaki Ayhan Y

06 Eylül 2017 15:23

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde, emekli astsubay 63 yaşındaki Ayhan Y., yöneticiliğini yaptığı apartmanda oturan, yaşları 8 ile 11 arasında değişen 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.
Çorlu\'nun Muhittin Mahallesi\'nde bir apartmanda yöneticilik yapan, evli ve 2 çocuk babası emekli astsubay Ayhan Y., iddiaya göre, aynı apartmanda oturan 2\'si kardeş 3 kız çocuğunu, yönetim odasına götürerek, burada porno filmler izletip, cinsel istismarda bulundu. 8 ve 11 yaşındaki iki kız kardeş, durumu anne ve babasına anlattı. Bunun üzerine aile hemen polise giderek şikayetçi oldu.Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, emekli astsubay Ayhan Y.\'yi gözaltına alırken, kız kardeşlerin de psikolog eşliğinde ifadeleri alındı. Kız kardeşler, apartman yöneticisinin  kendilerini yönetim odasına götürüp, film izlettiğini ve taciz ettiğini anlattı. Gözaltına alınan Ayhan Y.\'nin sorgusu devam ederken, bu kez aynı apartman oturan 9 yaşındaki kız çocuğu da ailesine Ayhan Y.\'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu anlatması üzerine bu aile de şikayetçi oldu.
Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ayhan Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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