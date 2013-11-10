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'Apartman sakinlerinden Başbakan'a: Aradığınız nifağa ulaşılamıyor'

Teşvikiye'de bir apartmanın sakinleri, apartman girişine astıkları kağıt ile, Başbakan Erdoğan'a tepki gösterdi

10 Kasım 2013 11:19

Zaman gazetesinin haberiyle başlayan ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarıyla daha da alevlenen “öğrenci evleri” tartışması, Erdoğan ile Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç arasında görüş ayrılığına yol açarken, konu sosyal medyanın gündeminden de düşmüyor.

İstanbul Tophane’de öğrenci evlerine baskın düzenlenip, Ankara'da ev sahipleri öğrencilere baskı yaptığına dair haberler gelirken İstanbul'un Teşvikiye Mahallesi'nde bulunan bir apartmandan "kızlı erkekli evlere" destek geldi.

Başka Haber’den Hıdır Tok’un haberine göre, apartma girişine asılan kağıtta şu ifadeler yer alıyor:

"Sayın Başbakan

Apartmanımızda kızlı erkekli kalınabilir.

Afedersiniz bunlar, Rum, Ermeni, Alevi bile olabilir.

Gey-lezbiyen olabilir.

Ateist, agnostik olabilir.

Öküze de tapabilir.

Tencere tava çalabilir.

Başörtülüsü, başörtüsüzü sizin bacınız değil bizim kardeşimizdir.

Yani aradığınız nifağa bu apartmada ulaşılamamaktadır.

Saygılarımızla."

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