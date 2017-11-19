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Apartman dairesindeki yangında 4 kişi dumandan etkilendi

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bornova İlçesi'nde bir apartmanın 6'ncı katında çıkan yangında, 4 kişi dumandan etkilendi

19 Kasım 2017 00:29

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde bir apartmanın 6\'ncı katında çıkan yangında, 4 kişi dumandan etkilendi.
Akşam saatlerinde Kazım Dirik Mahallesi 232 Sokak\'taki 7 katlı binanın 6\'ncı katında, yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek, kısa sürede yangını söndürdü. Evde dumandan zehirlenen 4 kişi, ambulanslarla Ege Üniversitesi ile Tepecik Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

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