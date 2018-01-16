Apartman dairesinde yangın

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS(Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Milas ilçesinde, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen bir kişi, oturduğu evde yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri yangını, diğer dairelere sıçramadan söndürdü.

Aydınlıkevler Mahallesi\'ndeki Akkent Sitesi\'nde bulunan bir apartmanın 3\'üncü katında bulunan dairede, dün akşam yangın çıktı. Dumanları fark eden apartman sakinleri yangını, 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri, sevk edildi. Yaklaşık 30 dakika süren müdahaleyle yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıktığı dairede hasar oluştu. Apartman sakinleri, yangını, evde yalnız yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen M.A.\'nın çıkardığını öne sürerek tepki gösterdi. İtfaiye ekipleri, yangını çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Polis, M.A.\'yı gözaltına aldı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI