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Apartman dairesinde tabanca, tüfek ve kılıç ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, polis ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda ruhsatsız tabanca, tüfek, kılıç ve kama ele geçirildi

16 Kasım 2017 21:31

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, polis ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda ruhsatsız tabanca, tüfek, kılıç ve kama ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Melikgazi İlçesi Esentepe Mahallesi Kutsal Sokak\'ta bulunan bir apartman dairesinde arama yaptı. S.Ö.\'ye ait evde yapılan aramada, 4 av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 17 dolu tüfek kartuşu, 3 kılıç ve 2 kama ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ö. gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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